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Uzuntarla ve Karadeniz adeta at başı gidiyor

Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda aynı puanda bulunan iki ekip, Uzuntarla Belediyespor ve Beylikbağı Karadenizspor kıyasıya mücadele ediyor. Ekipler bu hafta da kazanarak liderliği paylaştı

Büşra BOZBAĞ
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Uzuntarla ve Karadeniz adeta at başı gidiyor mask
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UZUNTARLA DEPLASMANDA KAZANDI

Gölcük Çiftlikspor ile İzmit Yahyakaptanspor arasında oynanan mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Karşılaşmada her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor, kendi sahasında Uzuntarla Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Uzuntarla Belediyespor, deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Uzuntarla, liderlik yarışını bu hafta da sürdürdü.

BEYLİKBAĞI ŞOV

İzmit Yenimahalle ile Beylikbağı Karadenizspor arasındaki müsabaka, 1-7'lik skorla sona erdi. Beylikbağı Karadenizspor, deplasmanda etkileyici bir performans göstererek karşılaşmadan galip ayrıldı. Beylikbağı, bu hafta da kazanarak liderlik yarışını sürdürdü. Çayırova Fatihspor ise evinde Kocaeli Körfezspor'a 3-0 mağlup oldu. Kocaeli Körfezspor, deplasmandan üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürdü.

1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

1.

Beylikbağı Karadeniz

10

8

1

1

44

6

38

25

2.

Uzuntarla Belediye

10

8

1

1

25

8

17

25

3.

İzmit Yahya Kaptan

10

6

2

2

28

16

12

20

4.

Kocaeli Körfezspor

10

6

1

3

27

16

11

19

5.

Çayırova Fatihspor

10

5

1

4

16

9

7

16

6.

Gölcük Çiftlikspor

10

3

2

5

16

27

-11

11

7.

Başiskele Damlar

9

3

0

6

17

20

-3

9

8.

Hereke Gençlik Eğ.

10

1

0

9

9

32

-23

3

9.

İzmit Yenimahalle

9

0

0

9

8

56

-48

0

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

8.9.Bir alt seviyeye düşer.

İzmit Gültepespor, sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekildi.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

12.HAFTA PROGRAMI:

22 Kasım Çarşamba:

19.15

# oldu, Çayırova, Başiskele, eğitim

- Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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