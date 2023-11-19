Uzuntarla ve Karadeniz adeta at başı gidiyor

UZUNTARLA DEPLASMANDA KAZANDI
Gölcük Çiftlikspor ile İzmit Yahyakaptanspor arasında oynanan mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Karşılaşmada her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor, kendi sahasında Uzuntarla Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Uzuntarla Belediyespor, deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Uzuntarla, liderlik yarışını bu hafta da sürdürdü.
BEYLİKBAĞI ŞOV
İzmit Yenimahalle ile Beylikbağı Karadenizspor arasındaki müsabaka, 1-7'lik skorla sona erdi. Beylikbağı Karadenizspor, deplasmanda etkileyici bir performans göstererek karşılaşmadan galip ayrıldı. Beylikbağı, bu hafta da kazanarak liderlik yarışını sürdürdü. Çayırova Fatihspor ise evinde Kocaeli Körfezspor'a 3-0 mağlup oldu. Kocaeli Körfezspor, deplasmandan üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürdü.
1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
1.
10
8
1
1
44
6
38
25
2.
10
8
1
1
25
8
17
25
3.
10
6
2
2
28
16
12
20
4.
10
6
1
3
27
16
11
19
5.
10
5
1
4
16
9
7
16
6.
10
3
2
5
16
27
-11
11
7.
9
3
0
6
17
20
-3
9
8.
10
1
0
9
9
32
-23
3
9.
9
0
0
9
8
56
-48
0
1.Bir üst seviyeye yükselir.
2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
8.9.Bir alt seviyeye düşer.
İzmit Gültepespor, sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekildi.
11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
12.HAFTA PROGRAMI:
22 Kasım Çarşamba:
19.15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.