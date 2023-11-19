Uzuntarla ve Karadeniz adeta at başı gidiyor

UZUNTARLA DEPLASMANDA KAZANDI

Gölcük Çiftlikspor ile İzmit Yahyakaptanspor arasında oynanan mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Karşılaşmada her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor, kendi sahasında Uzuntarla Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Uzuntarla Belediyespor, deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Uzuntarla, liderlik yarışını bu hafta da sürdürdü.

BEYLİKBAĞI ŞOV

İzmit Yenimahalle ile Beylikbağı Karadenizspor arasındaki müsabaka, 1-7'lik skorla sona erdi. Beylikbağı Karadenizspor, deplasmanda etkileyici bir performans göstererek karşılaşmadan galip ayrıldı. Beylikbağı, bu hafta da kazanarak liderlik yarışını sürdürdü. Çayırova Fatihspor ise evinde Kocaeli Körfezspor'a 3-0 mağlup oldu. Kocaeli Körfezspor, deplasmandan üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürdü.

1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 8.9.Bir alt seviyeye düşer.

İzmit Gültepespor, sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekildi.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

12.HAFTA PROGRAMI:

22 Kasım Çarşamba:

19.15