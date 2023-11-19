SANA HELÂL, İZMİTLİ MERAL!

İşte bu konuşmadan seçtiğim başlıklar ve bu yazıya internet sitemizden gelen yorumlar…

Akşener: "İzmit Gündoğdulu Ömer Gürer’in kızıyım, ailemin bir belediyeyle iş yaptığını söyleyip ispatlamayan ŞEREFSİZOĞLU ŞEREFSİZDİR”…

Akşener, parti içindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, "Erdoğan sen balıkçının yoksul oğluydun, ben Gündoğdulu ortaokul mezunu Ömer Gürer'in kızıyım. Benim ablam ilkokul mezunu, senin eşine hakaret edildiğinde Migros'ta o kişiye saldırdı. Bankaların illegal olmayan şekilde hesaplarımızı incelettiğini öğrendik. O bankalara çağrıda bulunuyorum, hesaplarımızı açıklayın. Pazartesi tüm önemli açıklamalarda bulunacağız" dedi.

'NEBİ HATİPOĞLU' AÇIKLAMASI

Nebi Hatipoğlu'nun istifası ile ilgili ise, "Nebi Hatipoğlu bizim partimize geldi, sonra da veda etti. Saygı çerçevesinde..."

Ve işte bu açıklamalara gelen yorumlar…

EROLDEMİRBEK - Biz TÜRKLERDE kurdun atasına değil yelesine bakılır. DENEYİMLİ bir siyasetçi olmanız gerekirken çok acemice hatalar yaptınız. ÖNCE TÜRKLERİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRDINIZ BAZILARI HARCANACAK ADAM MI İDİ ? ARDINDAN ZİGZAGLAR ÇİZDİNİZ, partililerin bile başı döndü, ne yaptığını bilmez bir imaj çizdiniz. Size parti kurma meclise gelme onun bunun maskarası olmaktan kurtaran Kılıçdaroğlu’na vefasızlık yaptınız. Sağlam, ilkeli bir kadro kuramadığınız milletin kaçışından belli. En sonunda ittifak yapmayacağım diyerek bir kısmı gerçekçi olan, bir kısmı da muhtemelen şahsi hesabı olanlar yaprak gibi döküldü yazık oldu. Sağlam bir TÜRK siyasetçi olamadınız, geçmiş olsun. Bir Halaçoğlu&na sahip çıkamadınız… DAHA NE DİYEYİM. Artık öyle de yapsan böyle de yapsan, şansın yok.

GÖKALP - Milletin ağzı torba değil ki bağlayasın. Milletin çoğu ağzından değil g….den konuşuyor, hakaret eden edene…

AHMET - Meral hanıl raconu iyi kesmişsin bravo. İspatlamazsan ş.oğlu.ş sin demişsin. Ancak o dediği şey nerede satılıyor nadir bulunan bir huydur. Okuyucu görüşlerinde Meral hanım yok şuymuş buymuş diye yazanlar var. Ayıptır bırakın bu kafatasçılığı, bu ülkede kökü soyu şuraya buraya dayanmayan insan topluluğu az bulunur, fetönün, türkeşin, bahçelinin, abdullah gülün, özalın, sn.cumhurbaşkanının daha nicelerinin kökenlerinin özbeöz Türk olmadığı hep yazılır çizilir, ancak hiç bir önemi yok. Önemli olan hizmettir. Lazları, kürtleri, çerkesleri, gürcüleri nereye koycağız, tümü bu ülkenin değerli yurttaşlarıdır. Unutmayın cihan imparatorluğumuzun kadim milleti yani millet-i sadıkası Ermenilerdi. İçimizde kalanlar onların torunlarıdır. İşin ilginç yanı atıp tutanların şeceresine baksan onlar da farklı milliyetlere mensup olabilirler. Türkçülük yapan çok insanın aslının Türk olmadığını gördük. Bu çağda anlamsız şeyler bunlar, bu coğrafya kafatasçılıktan dincilikten kalkınamıyor, Ortadoğunun durumu ortada. Birlikten kuvvet doğar.

ÇUKURBAĞLI - Saçmalayın yav, cahil edebiyatı yapmayın. Kadın İzmit Gündoğdu köyünden mübadil muhaciri 7 göbekten de Türk. Kaldı ki Diyarbakırlı olsa nolur. Velev ki Kürt olsa ne olur. Biz kardeşmişiz yav…

ÇUKURBAĞ - Ermeni asıllı diyorlar, Diyarbakır’dan Selanik’e sürülmüş…

BABALI – Diyarbakır’a gidiyor Diyarbakırlı oluyor, yeri geliyor Selanik göçmeniyim diyor, İzmit’e geliyor İzmitliyim diyor pek anlamış değilim…

ÖMER - Aslen Diyarbakırlı, Osmanlı döneminde Selanik’e sürülmüşler, cumhuriyet kurulduğunda İzmit’e yerleşmişler. Diyarbakır Sur ilçesi belediye başkanından görsel basından dinlemiştim. Tabii ne milleti olduğunu yazmıyorum…

AYHAN - E biz başka memleketli diye biliyoruz, dede tarafını, baba tarafını sadece Gündoğdu’da evi var galiba…