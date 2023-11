Yani sen sus gözlerin konuşsun der gibi…

Sen sus okurlar konuşsun dedim kendi kendime…

Buyurun…

*

Murat Afşin-İmza…

Kemal Özen- Bu tespitler yanlış, Kocaelispor için değil tüm tribünleri güçlü olan Anadolu tüm takımları için geçerlidir. Ben de bir BURSASPORLU olarak imza atarım.

Yaşar Mustafa- Hakan kardeşim haklısın.

İsmail Taş- Noktasına virgülüne katılıyorum.Geldiğimiz noktayı, yaşadıklarımızı çok güzel anlatmışsınız

Hayrettin Morkan- Harika.

Nail Baki- Ben de..

İsmail Hakkı Buruş- Öyle olmaz abi füze at.

Feridun Güray- Yaz yaz oku oku yaz. Ne söylesen az. Biz yorulduk artık.

Turan Ali Turan- Ağzına kalemine sağlık mdr. İlk defa güzel bir reçete yazıldı. Çok dikkatli okuyalım. Başka KOCAELİSPOR yok. Siyaset spor ile kardeş olamaz.

Orhan Kayalı Yaşam- Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapıp Engin Koyun tarafından korunan yönetici varsa, ben Kocaelisporlu değilim. Kocaelispor yöneticisi olduğu halde bordo mavi renklere olan aşkını en azından görevi devam ederken saklayamayan yöneticiler halen yönetimdeyse ben Kocaelisporlu değilim

Servet İmre- Ben yıllar da geçse, tek suçlu MRA ölene kadar bunu dile getireceğim. Takımı mahvetti gitti. Biz burada kalacağız, bu takımı canımızdan daha çok seviyoruz.

Doğan Başakcı-Herkese saydırmışın, doğruluk payın da olabilir, saygı duyuyorum. Belediye Başkanını eklememişin. Belediye parasını yani halkın parasını seçim kampanyası yapıp, dünyanın parasını dağıtmak doğru mu? Belediyenin işi halkına hizmet etmek öyle kupa alınca ilk ö… Devamını Gör

Bülent Gemici-Adamsın Hakan kalemine sağlık.

Osman Yavuz- Gerçekler acıdır maalesef. Nokta.

Bilal Er- Evet, ama kim ne yaparsa yapsın. Ben Kocaelisporluyum. Yapanlar Kocaelisporlu değil.

Yılmaz Türkaslan- Bravo Hakan yüreğine sağlık.

Hamdi Kaplan- Her yerde böyle maalesef, aynen katılıyorum.

Levent Kiliçarslan- Tamamı doğru ve Kocaelispor da yaşanmışlıkları ihbar eden harika bir yazı. Ellerine gönlüne sağlık Hakan Yağcıoğlu kardeşim. Sen gerçek Kocaelisporlusun.

Mehmetali Gürel-Tahir başkan sen de bu adamların kulübü zarara uğratmasına ve kötü yönetmesine sevirciysen, ben de Kocaelisporlu değilim.

İskender Aksoy- Hakan Yağcıoğlu yönetici olun hepsini düzeltin. Herkes menfaatsporlu olmuş müdürüm. Kentin çocuklarına güvenseler daha iyi olacak, saygılar.

Yavuz Öziş-Helal sana kardeş, ben Kocaeli taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum.

Şeref Öztanç-Şuan birlik beraberlik zamanı, takımın morale ve desteğe ihtiyacı var, pardon da siz neyin peşindesiniz. Bu konular şuanda konuşulacak zaman değil, kaybedecek zamanımız yok. Hele bir sezon bitsin. Ondan sonra kime laf söyleyecekseniz söyleyin.

Yüksel Ates- Süperrrrr. Birilerine kapak olsun.

Hasan Özdemir- Bravo.

Hasan Yücel-Yahu beyler bu gibi durumlar her zaman oluyor. Süper Ligdeyken de böyle yönetici de vardı futbolcuda vardı, hatta hoca denilen kişilerde vardı çok kimseler tarafından bildiği halde kimse sesini çıkarmadı en büyük Kocaeli sporlu benim diyen yöneticiler bile görmezlikten duymazlıktan gelerek, Kocaelispor’a maddi manevi büyük zararlar verdiler. Ama gerçek Kocael sporlular, bu kişiler zengin ya da siyasetçi diye ses çıkarmadılar. Bu gibi durumlara mani olmak isteyen kişi ve kişiler dışlandı. Şimdi ise Hakan Yağcıoğlu böyle bir yazı yazdı diye evvelinden beri bu işi bilenler bile Hakan’a teşekkür ediyor. Aslında en büyük suçlu sizlersiniz, çünkü sizlerin de bildiğiz konuları taraftarları doğru bir şekilde aydınlatmadığınız için.

Levent Muti-Kocaelispor’a Sefa Sirmen’den sonra kimler geldiyse yönetimleri basamak olarak kullanmışlardır. Şöyle geçmişe bakalım: Sefa Sirmen’den sonra Hikmet Erenkaya, İbrahim Saral daha hatırlamadıklarım var. Hepsi ticari siyasi gelecekleri için Kocaelispor’u kullanmışlardır veya kullandırıldılar. Böyle bır durumda omurgası olmayan bir kulübün başarı elde etmesi de akla ziyandır. Zihniyet değişmediği sürece değişen hiç ama hiçbir şey olmaz.

Aydın Kaboğlu- Bu yazılanlar iyi ama eksik, daha var. Bir arkadaş isim verdirten sonra diyor ki çok yanlış. O dediği zat da siyasetini KS sayesinde sürdürdü, ancak uyanık davranıp sportif başarılar aldırdı. Yine "Şimdi zamanı değil..." diyenler, tam zamanı. Geleceği kurtarmak için, yoksa bir daha geri vitese takılırsa orda kalır, herkes yoruldu. 30 milyonun(İlyas Şeker’e göre 40 milyonun) hesabı verilirse gerisi gelir. Bir arkadaş "İzmit çocuğu..."diyor! Bu çok söylenen ama tehlikeli bir durum. KS benimseyen (karşılıksız) herkese saygılı olmak lazım. Ben Artvinliyim burada oturuyorum kafa yoruyorum öyle ise fark etmemeli, bu sözler insanları küstürür. 41 forma diye birine (bana göre hakaret)laf atıldı, benim anladığım sporcu ise o'na yapılanları inceleyip öyle konuşulmalı ki sadece o değil. Benim akrabam olan İshak ve daha başkaları burada neden barınamaz sorgulanmalı.