Eriklitepe beyaz örtüyle kaplandı

Gölcük’ün en yüksek noktasındaki konumu ile turizme açılan önemli penceresi olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin her tonunu içinde barından tesisler, ilk kar yağışı ile beyaz örtünün doğal güzelliğini yansıtmaya başladı. Kış aylarında uzun süre kar altında kalmasıyla doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline gelen Eriklitepe’ye yağan ilk kar doğa turizmi meraklılarını sevindirdi.