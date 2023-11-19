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Eriklitepe beyaz örtüyle kaplandı

Gölcük'ün doğal güzellikleri ile ünlü turistik mekanlarından Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüye büründü.

İhlas Haber Ajansı
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Eriklitepe beyaz örtüyle kaplandı mask
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Gölcük’ün en yüksek noktasındaki konumu ile turizme açılan önemli penceresi olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin her tonunu içinde barından tesisler, ilk kar yağışı ile beyaz örtünün doğal güzelliğini yansıtmaya başladı. Kış aylarında uzun süre kar altında kalmasıyla doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline gelen Eriklitepe’ye yağan ilk kar doğa turizmi meraklılarını sevindirdi.
# kar, kar yağışı

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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