Gölcük’ün en yüksek noktasındaki konumu ile turizme açılan önemli penceresi olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin her tonunu içinde barından tesisler, ilk kar yağışı ile beyaz örtünün doğal güzelliğini yansıtmaya başladı. Kış aylarında uzun süre kar altında kalmasıyla doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline gelen Eriklitepe’ye yağan ilk kar doğa turizmi meraklılarını sevindirdi.
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Eriklitepe beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük'ün doğal güzellikleri ile ünlü turistik mekanlarından Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüye büründü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.