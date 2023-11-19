Bu da günlük 192 kamyon dolusu plastik atığa eşit. Birleşik Krallık’tan Türkiye’nin ithal ettiği plastik atık miktarı ise Mart 2023’te 11.9 milyon kilogramı buldu. AB, belirli tek kullanımlık plastikleri kendi ülkelerinde yasaklarken, Türkiye’ye plastik atıklarını göndermeye, Türkiye de Avrupa’nın atık şampiyonu olmaya devam ediyor. Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeleri Sorumlusu Gözde Sevinç, "Çifte standartların önüne geçmek için hükümetlerin plastik üretimini dünya genelinde kısıtlayacak bir Küresel Plastik Anlaşması üzerinde el sıkışması gerekiyor" dedi.
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Türkiye atık deposuna dönüşüyor
Türkiye'nin AB’den ithal ettiği plastik atık, Ocak 2021’de 4.5 milyon kilogramdan Mayıs 2023'te 31.7 milyon kilograma çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Lazo - Dünya'nın bütün çöpleri zaten TÜRKİYE'de!!!!
Söz - Avrupanın çöplüğü olduk bunun bir açıklaması varmı çöp ithal ediyoruz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.