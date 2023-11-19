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Ali Sağlık, ‘Kandıra Akademi’ programında konuştu!

Kocaeli Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen‘Kandıra Akademi’ programı düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Ali Sağlık, ‘Kandıra Akademi’ programında konuştu! mask
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Sağlık, "Kocaeli Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Kandıra Akademi’ programına konuşmacı olarak katılarak İSU Genel Müdürlüğümüzün kentimizde ve Kandıra'mızda yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundum. Başkan Sinan Yolcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
# sağlık

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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