Sağlık, "Kocaeli Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Kandıra Akademi’ programına konuşmacı olarak katılarak İSU Genel Müdürlüğümüzün kentimizde ve Kandıra'mızda yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundum. Başkan Sinan Yolcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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Ali Sağlık, ‘Kandıra Akademi’ programında konuştu!
Kocaeli Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen‘Kandıra Akademi’ programı düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.