İzmit'te 167m² bahçeli kargir ev mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Veliahmet mahallesi, 358 ada 21 parsel, bahçeli kargir ev vasıflı taşınmaz olup, parsel geometrik olarak düzgün olmayan bir durumdadır, üzerinde 2 katlı "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" niteliğinde eski bir yapı vardır, yaklaşık 80 m2 + 87 m2 olmak üzere toplam 167 m2 dir.
Adresi : Veliahmet Mah. İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.604 m2
İmar Durumu: Parselle ilgili koruma kurulundan izin ve onay almadan işlem yapılamamaktadır, parselin bir kısmıda yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanında kalmaktadır,
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/ 2024 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:02
14/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.