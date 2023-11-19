İzmit'te 167m² bahçeli kargir ev mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Veliahmet mahallesi, 358 ada 21 parsel, bahçeli kargir ev vasıflı taşınmaz olup, parsel geometrik olarak düzgün olmayan bir durumdadır, üzerinde 2 katlı "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" niteliğinde eski bir yapı vardır, yaklaşık 80 m2 + 87 m2 olmak üzere toplam 167 m2 dir.

Adresi : Veliahmet Mah. İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.604 m2

İmar Durumu: Parselle ilgili koruma kurulundan izin ve onay almadan işlem yapılamamaktadır, parselin bir kısmıda yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kentsel sit alanında kalmaktadır,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/ 2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:02

14/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.