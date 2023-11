Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim elemanı alınacaktır.



İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.



Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI/ PROGRAM/ KADRO ÜNVANI ADEDİ ALES YAB. DİL ÖZEL ŞARTLAR 2023-106 Avrupa Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 SAY-70 Muaf Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)

11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.



AÇIKLAMALAR:

1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.