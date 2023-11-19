Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim elemanı alınacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
|İLAN NO
|BİRİMİ
|BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI/ PROGRAM/
|KADRO ÜNVANI
|ADEDİ
|ALES
|YAB. DİL
|ÖZEL ŞARTLAR
|2023-106
|Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Eczane Hizmetleri Pr.
|Öğr. Gör. (Ders Verecek)
|1
|SAY-70
|Muaf
|Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
AÇIKLAMALAR:
1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.
|Duyuru Başlama Tarihi
|17 Kasım 2023
|Son Başvuru Tarihi
|01 Aralık 2023
|Ön Değerlendirme Tarihi
|06 Aralık 2023
|Giriş Sınav Tarihi
|08 Aralık 2023
|Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi
|12 Aralık 2023
|Kabul edilecek Başvuru Şekli
|Şahsen veya Posta ile
|Başvuru Adresi
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ
|Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
|www.kocaelisaglik.edu.tr
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.