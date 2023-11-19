İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Eldoğan, mahallelerde halkla buluştu

Eldoğan'ın ziyaret ettiği muhtarlar arasında Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan, Orhaniye Mahalle Muhtarı Recep Özcan, Gülbahçe Kadriye Mahalle Muhtarı Ahmet Arslan, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Sultaniye Mahalle Muhtarı Fikri Yıldız, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahmi Varol, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan, Hasancıklar Mahalle Muhtarı Hayati Yavuz, Gedikli Mahalle Muhtarı Ercüment Esen, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Öztaş'ı bizzat mahallede bulunan muhtarlıklarda ziyaret etti.
Muhtarlarla yapılan görüşmeler sırasında Eldoğan, sadece sorunları değil, aynı zamanda çözüm önerilerini de masaya yatırdı. Eldoğan, "Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ziyaretlerle sadece sorunları değil, çözüm önerilerini de dinliyoruz. İZMİT için ortak akıl ve işbirliğiyle güçlü bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu noktada halkımızın görüşleri bizim için son derece kıymetli" şeklinde konuştu.
Mahallelerdeki muhtar ziyaretlerinin yanı sıra Eldoğan, doğrudan mahalle sakinleriyle de iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını dinledi. Eldoğan'ın yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk, Eldoğan'ın belediye başkan adayı olarak seçilmesi durumunda mahalleleri için somut ve yapıcı adımlar atacağına olan güvenini ifade etti.
Eldoğan'ın mahalle ziyaretleri, yerel seçim atmosferine olumlu bir enerji katarken, halkla buluşma ve gerçek ihtiyaçları anlama konusundaki çabaları, İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan aday adayının seçmen nezdindeki güçlenen profilini vurguluyor. Eldoğan'ın yönetimdeki yapıcı vizyonu, İZMİT'in daha yaşanabilir bir kent olması için önemli bir perspektif sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Sezai - İzmitin kalkınmasını ve özellikle sağlam projelerle daha güvenilir daha iyi bir izmit için yalçın eldoğan izmite şart
Mehmet Karahan - İzmir için en doğru karar yalçın eldoğanı seçmek olacak.
İlhan - Yalçın by halk adamı her daim yanındayız
İlhan - Yalçın by İzmit e yapılacak işlerin bilincinde başkan olduğuna yaptıkları yapacaklarının teminatıdır yolun acık olsun
Sevdamız Izmit - Halk için halkla beraber. Yalçın Eldoğan. Elinden gediğinden fazlasını yapacağına inanıyoruz yürekten. Başarılar.
Hakan Saral - Rabbim hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin, başarılı olacağından kesinlikle şüphemiz yok, bilgi,birikim vede tecrübesiyle Yalçın Eldoğa’nın İzmit’e ve halkına projeleriyle çok şey kazandıracağını biliyoruz başarılar dilerim.
Mustang - YALÇIN ELDOĞAN İZMİT HALKI İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS BU FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM. O YÜZDEN BAŞKAN YALÇIN ELDOĞAN
Mustafa Turan - BU SEÇİMDE KESİNLİKLE YALÇIN ELDOĞAN DESTEKLENMELİ ÇÜNKÜ İZMİT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ VAR. ÖZELLİKLE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. İZMİT LİNİN GELECEĞİ KONUMUNDA
Yahya Günay - Yalçın Bey Çıkar Gözetmeksizin Bu görevi hakkıyla yerine getirecek ender kişilerden biri inşallah Baskanlık koltuğuna oturur Baskanımız olur izmit için büyük şans Rabbim hayırlısını nasip etsin
Sofi Uzman - Tuttuğunu koparmasını bilen bir başkan adayı Yalçın bey il hayatında göstermiş oldugu başarıları. İzmit belediye başkanlığında gösterecektir buna hiç şüphem yoktur. Allah ayagına taş degdirmesın başkanım yanındayız.
Mustafa Sarı - Yalçın bey sorunları yerinde incelemesi bu bu göreve ne derece önem verdiğini gösterir. Tüm gücümüzle yanınızdayız başkanım yolun açık olsun
Onur Parlar - İzmit için iyi projeler yapıcagınıza inanıyoruz Başkanım.
Banker - Yalçın Eldoğanla hem İzmit hem de İzmitli kazanacak
Müdür - Bu seçim bence izmitin son şansı kentsel dönüşüm bir zorunluluk haline geldi
Bunu tecrübesi bilgi ve birikimiyle Yalçın Eldoğan yapacaktır
Metin Sandıkçıoğlu - Arı gibi kardeşim maşallah
Çok güzel çalışıyor
Rabbim emeklerinin karşılığını versin inşallah
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.