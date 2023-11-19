İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Eldoğan, mahallelerde halkla buluştu

Eldoğan'ın ziyaret ettiği muhtarlar arasında Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan, Orhaniye Mahalle Muhtarı Recep Özcan, Gülbahçe Kadriye Mahalle Muhtarı Ahmet Arslan, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Sultaniye Mahalle Muhtarı Fikri Yıldız, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahmi Varol, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan, Hasancıklar Mahalle Muhtarı Hayati Yavuz, Gedikli Mahalle Muhtarı Ercüment Esen, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Öztaş'ı bizzat mahallede bulunan muhtarlıklarda ziyaret etti.

Muhtarlarla yapılan görüşmeler sırasında Eldoğan, sadece sorunları değil, aynı zamanda çözüm önerilerini de masaya yatırdı. Eldoğan, "Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ziyaretlerle sadece sorunları değil, çözüm önerilerini de dinliyoruz. İZMİT için ortak akıl ve işbirliğiyle güçlü bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu noktada halkımızın görüşleri bizim için son derece kıymetli" şeklinde konuştu.

Mahallelerdeki muhtar ziyaretlerinin yanı sıra Eldoğan, doğrudan mahalle sakinleriyle de iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını dinledi. Eldoğan'ın yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk, Eldoğan'ın belediye başkan adayı olarak seçilmesi durumunda mahalleleri için somut ve yapıcı adımlar atacağına olan güvenini ifade etti.

Eldoğan'ın mahalle ziyaretleri, yerel seçim atmosferine olumlu bir enerji katarken, halkla buluşma ve gerçek ihtiyaçları anlama konusundaki çabaları, İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan aday adayının seçmen nezdindeki güçlenen profilini vurguluyor. Eldoğan'ın yönetimdeki yapıcı vizyonu, İZMİT'in daha yaşanabilir bir kent olması için önemli bir perspektif sunuyor.