Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde sanat tarihi dersi unutulmaz bir deneyim sundu

Kocaeli Yerel Kültür Müzesinin hazırlık sürecinde hem danışman hem de saha çalışmalarında bire bir görev alan Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Hocası Dr. Öğr. Üyesi Tülin Çoruhlu, müze ziyaretini kırk beş öğrencisiyle gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel kültürün yaşatılması için hayata geçirilen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, sanat tarihini pratiğe dökmek amacıyla gerçekleştirilen dersle öğrencilere benzersiz bir deneyim ve eşsiz bir öğrenim fırsatı sundu.

SANAT TARİHİ DENEYİMİ

Çoruhlu, ders kapsamında motiflerin dilinden ketenin tarihine, manav mimarisinden ilmek ilmek dokuma süreçlerine kadar her detayı öğrencilere titizlikle aktardı. Saha çalışmalarında toplanan orijinal ürünler müze koleksiyonuyla doğrudan etkileşimde bulunma şansı verdi, böylece müze koleksiyonun canlı bir parçası haline geldi. Bu etkileyici ders öğrencilere teorik bilgilerin ötesinde tarihi ve sanatı doğrudan deneyimleme fırsatı sağlayarak yeni keşiflere çıkarıp öğrenmeye yeni bir boyut kazandırdı.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, zengin geçmişini ve yöresel kültürünü daha yakından tanımak isteyen ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunmak için farklı konuları kapsayan ve yöresel unsurları vurgulayan çeşitli atölye çalışmaları ve ritüeller düzenleyerek katılımcılarına benzersiz bir kültür yolculuğu vaat ediyor. Müze, geçmişten günümüze uzanan tarihi, gelenekleri ve yöresel konuları içeren çeşitli atölye çalışmalarıyla ziyaretçilerini etkileşimli bir şekilde buluşturacak. El sanatları, folklorik danslar, geleneksel yemek pişirme ve diğer birçok konuda uzmanların rehberliğinde düzenlenecek atölye çalışmaları, katılımcılara bu değerli kültür mirasını deneyimleme fırsatı sunacak.