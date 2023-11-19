Derince’den muhteşem dönüş: 2-1

23.dakikada Serhat Baştan’ın golüyle geriye düşen Derince, ilk yarıyı geride kapadı. İkinci yarıda da gol arayışlarını sürdüren ancak bir türlü kilidi açamayan Derince, 70.dakikada Okan Baydemir’in golüyle beraberliği sağladı. Maç böyle bitecek sanılırken, 79.dakikada Mehmet Akyüz ev sahibi takımı öne geçiren golü attı. Derince adeta ipten döndü.
BELEDİYE DERİNCESPOR 2-1 İNEGÖLSPOR
STAT: Belediye Derince Doğal Çim Sahası
HAKEMLER: Oğuz Uğurlu** Bilal Özcan** Sinan Ertinğü**
GOLLER: 23’ Serhat Baştan, 73’ Okan Baydemir, 79’ Mehmet Akyüz
SARI KART: 74’ Okan Baydemir, 78’ Yusuf Talum, 90+1 Uğur Utlu, 90+5 Kadir Turhan
BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz * Canberk Özdemir* Erman Bulucu** Taha Aydınlı* ( 59’ Tuğkan Kamışoğlu ) Alaattin Hamza Ok( 86’ Murat Arda Ayhan?) Erdican Şehit ( 59’ Eren Bayraktar*) Oğuz Kocabal** Ünal Durmuşhan*( 59’ Okan Baydemir *) Mehmet Akyüz * Alperen Pak**
YEDEKLER: Kaan Çınkaya, Alpay Çelebi, Yusuf Cebeci, Ali Gündoğdu, Bilal Gündoğdu, Melik Derin
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi* Kadir Turhan* Orhan Aktaş* Samet Karakoç** Furkan Özyapı*( Erkan Arda Çağdaş*) Yusuf Kocatürk** Yusuf Talum** Uğur Utlu* Serhat Baştan** ( 42’ Okan Deniz*) Batuhan Altıntaş** ( Erkan Arda Çağdaş*)
YEDEKLER: Deniz Çörtlen, Yusuf Ziya Gümüş, Ethem Balcı, Eren Aydın, Emre Toptan, Ferhat Görgülü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.