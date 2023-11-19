O ilçe başkanı belediye aday adayı!

Diliskeleli Bilge -

Bu şarkı tam osman akbuluta göre

Senin burnun bir karış havada Senden başkan masken olmaz. Dünyanın sonumu geldi Dilovasında kimse yokmuki sen aday oldun.

AY İNANMİYORUM

AY İNANMIYORUM

Vah benim Dilovası AKP teskilatım vah benim Dilovası halkım. Sen Başkan olsan yeminle halkı belediyeye sokmazsın. Halka Selam vermeyen Kibir abidesi seni. Dilovasında AKP seninle asla kazanamaz. Teşkilata cebinden kaç kuruş harcadın kime cebinden bir caÿ söyledin. ? ben söyleyeyim 0 (sıfır).