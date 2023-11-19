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O ilçe başkanı belediye aday adayı!

AKP Dilovası eski İlçe Başkanı Osman Akbulut, bugün ilçe binasına giderek aday adaylığı başvurusu yaptı
O ilçe başkanı belediye aday adayı! mask
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Yerel seçimin yaklaşmasıyla Dilovası’nda aday adayı heyecanı yaşanıyor. 2014 – 2020 tarihleri arasında AKP Dilovası ilçe başkanlığı yapan ve daha sonra İl Yönetimine giren Osman Akbulut, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için aday adaylığını açıkladı. Akbulut, bugün İlçe binasına giderek başvuru belgesini AKP Dilovası ilçe Başkanı İlhan Yıldırım’a teslim etti.

“OL DER VE OLUR”

Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Akbulut, “Ol der ve olur. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Dilovası Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu özel günümüzde bizi yanlız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarıma şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
# AKP Dilovası eski İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası, başvuru

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Yorumlar

(4)
04

Cerkeşlili Murat - Ben Dilovasında kazanamaz diyorum.

Yinede aday sayının çokluğu teşkilat için iyi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 17:20
03

Demerciler Köyü - Genel merkez aday göstermez.

Dilovasında yapılan ankette esmesi okunmuyor.

Yinede Hayırlı olsun diyelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 17:18
01

Diliskeleli Bilge -

Bu şarkı tam osman akbuluta göre

Senin burnun bir karış havada Senden başkan masken olmaz. Dünyanın sonumu geldi Dilovasında kimse yokmuki sen aday oldun.

AY İNANMİYORUM

AY İNANMIYORUM

Vah benim Dilovası AKP teskilatım vah benim Dilovası halkım. Sen Başkan olsan yeminle halkı belediyeye sokmazsın. Halka Selam vermeyen Kibir abidesi seni. Dilovasında AKP seninle asla kazanamaz. Teşkilata cebinden kaç kuruş harcadın kime cebinden bir caÿ söyledin. ? ben söyleyeyim 0 (sıfır).

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 17:08
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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