O ilçe başkanı belediye aday adayı!

Yerel seçimin yaklaşmasıyla Dilovası’nda aday adayı heyecanı yaşanıyor. 2014 – 2020 tarihleri arasında AKP Dilovası ilçe başkanlığı yapan ve daha sonra İl Yönetimine giren Osman Akbulut, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için aday adaylığını açıkladı. Akbulut, bugün İlçe binasına giderek başvuru belgesini AKP Dilovası ilçe Başkanı İlhan Yıldırım’a teslim etti.
“OL DER VE OLUR”
Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Akbulut, “Ol der ve olur. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Dilovası Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu özel günümüzde bizi yanlız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarıma şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Cerkeşlili Murat - Ben Dilovasında kazanamaz diyorum.
Yinede aday sayının çokluğu teşkilat için iyi.
Demerciler Köyü - Genel merkez aday göstermez.
Dilovasında yapılan ankette esmesi okunmuyor.
Yinede Hayırlı olsun diyelim
Aslan Kandemiroğlu - Hayırlısı olsun bakalım
Diliskeleli Bilge -
Bu şarkı tam osman akbuluta göre
Senin burnun bir karış havada Senden başkan masken olmaz. Dünyanın sonumu geldi Dilovasında kimse yokmuki sen aday oldun.
AY İNANMİYORUM
AY İNANMIYORUM
Vah benim Dilovası AKP teskilatım vah benim Dilovası halkım. Sen Başkan olsan yeminle halkı belediyeye sokmazsın. Halka Selam vermeyen Kibir abidesi seni. Dilovasında AKP seninle asla kazanamaz. Teşkilata cebinden kaç kuruş harcadın kime cebinden bir caÿ söyledin. ? ben söyleyeyim 0 (sıfır).
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.