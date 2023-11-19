Karla mücadele ekipleri iş başında

AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonunda sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri gece yarısından itibaren yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ekipler özellikle yüksek kesimlerde yolların açık kalması için gece gündüz mücadele ederken, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oldu.