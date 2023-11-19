AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonunda sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri gece yarısından itibaren yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ekipler özellikle yüksek kesimlerde yolların açık kalması için gece gündüz mücadele ederken, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oldu.
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Karla mücadele ekipleri iş başında
Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.