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Karla mücadele ekipleri iş başında

Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Karla mücadele ekipleri iş başında mask
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AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonunda sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri gece yarısından itibaren yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ekipler özellikle yüksek kesimlerde yolların açık kalması için gece gündüz mücadele ederken, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oldu.
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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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