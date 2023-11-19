7 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu, ablası tutuklandı

İstanbul’da Şehremini Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olay, şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Yapılan çalışmada, 7 yaşındaki S.N. ile ablası M.N. (19) arasında yaşanan kavga sonucu çıkan arbedede çocuğun halsizleştiği ve yatağına uzandığı belirlendi.
ABLA TUTUKLANDI
Çocuğun hareket etmemesi üzerine annesi N.N. ve ablası M.N. tarafından sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayın ardından anne ve abla, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen abla M.N. tutuklanırken, anne N.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı evde yaşayan diğer 2 çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.