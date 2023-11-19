D VİTAMİNİ - K2 VİTAMİNİ - MAGNEZYUM - KALSİYUM ARASINDAKİ DANS...

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Kemik sağlığı için öncelikle bedenin aktif olması gerek. Bunun yanında 4 besinin dengesi çok önemli:

1- D3 Vitamini,

2- K2 Vitamini,

3- Kalsiyum ve

4- Magnezyum.

Dr. Mercola kemik yapıcı bu maddelerin arasında hassas bir dans olduğunu söylüyor:

Doğru biçimde yapılan fiziksel aktivitenin yanında sağlıklı kemikler için dört besini dengelememiz gerekir. Bu maddelerin işlevleri birbirinin içine geçmiş ve birbirine bağlı. Bunlardan birini ayırırsanız diğerlerini de etkiler. Örneğin, D vitamini bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırarak iskelet sistemindeki kalsiyum seviyesini korur.

1- Kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfat D vitaminine dayanırlar.

2- K2 vitamini kalsiyumun damarlarda birikip plak yapmasını önleyerek kemik dokusuna yönlendirilmesini sağlıyor.

3- Magnezyum kemiklerin güçlü olması için önemli bir madde.

Bunlardan biri eksik olursa veya doğru miktarda bulunmazsa neler olabileceğini düşünün.

İşte bu durum siz fark etmeden yıllar boyunca kemiklerinizde vuku buluyor olabilir.

Sağlıklı beslenerek bu maddelerin yeterince vücudumuza girmesini sağlamalıyız. Ancak D3 ve K2 vitaminlerini besinlerle yeterince almamız çok zor. Yaşımız ilerledikçe bu maddeleri gıda takviyesi olarak almayı da düşünmeliyiz.”

@drmercola

Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

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