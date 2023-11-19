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Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu

Kandıra ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle sahilde dev dalgalar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve fırtına sebebiyle Kandıra'da tarım arazileri sular altında kalırken, derelerin taşması neticesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kandıra Kefken'deki sahilde de fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu.
# fırtına

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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