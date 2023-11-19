Kocaeli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve fırtına sebebiyle Kandıra'da tarım arazileri sular altında kalırken, derelerin taşması neticesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kandıra Kefken'deki sahilde de fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu.
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Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu
Kandıra ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle sahilde dev dalgalar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.