Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu

Kocaeli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve fırtına sebebiyle Kandıra'da tarım arazileri sular altında kalırken, derelerin taşması neticesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kandıra Kefken'deki sahilde de fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu.