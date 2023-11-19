- Spor

İzmit Belediyespor Beşiktaşı devirdi: 69-60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 69-60 mağlup etti.
İzmit Belediyespor Beşiktaşı devirdi: 69-60 mask
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Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova 3, Sierra Lashe Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 13, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş: Mihaela Lazic 6, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 4, Jovana Nogic 20, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 10
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 20-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-29 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 47-50 (Beşiktaş lehine)

- Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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