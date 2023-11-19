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İzmit'te karla mücadele

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün gece itibariyle kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarını gerçekleştiriyorlar

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İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün gece itibariyle kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini gösteren kar yağışının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına  teyakkuzda bekleyen ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi.

EKİPLER SAHADA

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar seferberliği başlatarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçti. Ekipler kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte özellikle kentin yüksek ve kırsal kesimlerinde yoğun bir çalışma yapıyor. Mecidiye, Orhaniye, Aralık İhsaniye, Balören, Kısalar ve Çubuklu Osmaniye Mahallelerinde yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karla mücadele ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor.
# kar, olumsuz, İzmit belediyesi

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