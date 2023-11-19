Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Sevgili Kocaelili Kardeşlerim , Dün ve bugün devam eden çok kuvvetli yağış ve fırtına, meteorolojiden verilen bilgiye göre bu akşam 21.00’den itibaren ilimizi terk edecektir. Yarın için yağış ve olumsuz bir durum ihbar edilmemiştir. Selam ve saygıyla…"
- Gündem
Valilikten hava şartları açıklaması! Fırtına devam edecek mi?
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamada bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.