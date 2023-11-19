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Valilikten hava şartları açıklaması! Fırtına devam edecek mi?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Valilikten hava şartları açıklaması! Fırtına devam edecek mi? mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Sevgili Kocaelili Kardeşlerim , Dün ve bugün devam eden çok kuvvetli yağış ve fırtına, meteorolojiden verilen bilgiye göre bu akşam 21.00’den itibaren ilimizi terk edecektir. Yarın için yağış ve olumsuz bir durum ihbar edilmemiştir. Selam ve saygıyla…"
# hava şartları, olumsuz, fırtına, yağış

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Muhabir  Haber Merkezi

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