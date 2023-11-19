KOÜ’den online sınav açıklaması

Kocaeli’de dün geceden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları ve bugün gün boyunca özellikle Umuttepe ve civarında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. KOÜ’de öğrenim gören ve 20-25 Kasım arasında sınavları olan öğrenciler üniversite yönetiminden sınavlarının online yapılmasını istedi. Bu istek sonrası sosyal medyada sınavların online yapılacağı iddiaları ortaya atılırken KOÜ’den açıklama geldi. Kocaeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve olumsuz hava şartları sebebiyle 20-25 Kasım tarihleri arasında derslerin ve sınavların online yapılma kararı gerçeği yansıtmamaktadır. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz resmi sayfalarımız dışındaki duyuruları dikkate almaması önemle rica edilir.”