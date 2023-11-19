Kocaeli’de dün geceden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları ve bugün gün boyunca özellikle Umuttepe ve civarında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. KOÜ’de öğrenim gören ve 20-25 Kasım arasında sınavları olan öğrenciler üniversite yönetiminden sınavlarının online yapılmasını istedi. Bu istek sonrası sosyal medyada sınavların online yapılacağı iddiaları ortaya atılırken KOÜ’den açıklama geldi. Kocaeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve olumsuz hava şartları sebebiyle 20-25 Kasım tarihleri arasında derslerin ve sınavların online yapılma kararı gerçeği yansıtmamaktadır. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz resmi sayfalarımız dışındaki duyuruları dikkate almaması önemle rica edilir.”
- Eğitim
KOÜ’den online sınav açıklaması
Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Kampüsü’nde etkili olan kar yağışı sonrası sınavların online yapılacağı iddialarına yanıt verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.