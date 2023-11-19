Sopranos dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Martin Scorsese’nin Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminde ve Sopranos dizisinde de yer alan ünlü oyuncu Suzanne Shepherd hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölümü, torunu Isabelle tarafından açıklanırken ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Sopranos’taki rol arkadaşı Ray Abruzzo, Instagram’da Shepherd’ın vefatıyla ilgili dokunaklı bir paylaşım yaptı ve şöyle yazdı: “Suzanne Shepherd’ın vefatını duyduğuma üzüldüm. Doğanın gücü. Oyuncu, öğretmen. Sopranos’ta Carmella’nın annesini, Goodfellas’ta da Karen’ın annesini canlandırdı.”Suzanne, The Sopranos’ta Carmela Soprano’nun annesi Mary DeAngelis’i (Edie Falco) canlandırdı. Usta oyuncu ayrıca Robert De Niro, Joe Pesci ve Ray Liotta ile birlikte Sıkı Dostlar filminde de Karen Hill’in (Lorraine Bracco) annesini canlandırdı.

Sıkı Dostlar, sinema dünyasında bazı uzmanlar tarafından tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak nitelenirken Pesci burdaki rolüyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmış ve film beş dalda Oscar’a aday gösterilmişti.

Shepherd, 35 yılı aşkın süredir başarılı bir oyunculuk kariyerine sahipti. İlk rolü 1988 yapımı Mystic Pizza’dandı. Oyuncu aynı zamanda Law & Order dizisinde ve yine vizyona girdiğinde ses getiren Requiem for a Dream’de de rol aldı.

Kaynak: sözcü