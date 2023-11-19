İzmit Belediyesi 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışması Festivalinin onur konuğu olacak

İzmit belediyesi, “Rozmarin în colțu’ mesii” - 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışmasında ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Romanya’nın Satu Mare şehrinde gerçekleşecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından folklor severleri bir araya getirecek. İzmit Belediyesi gala programına onur konuğu olarak davet edildi.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Rekor katılımla gerçekleştirilecek festivalde Romanya ve Moldova Cumhuriyeti’nden 42 yarışmacı katılacak. Yarışmacılar 25 Kasımda Satu Mare’deki Sendikalar Kültür Evi sahnesinde Canlı performanslarını sergileyecekler. 26 Kasım’da ise Medieșu Aurit’teki Kültür Evi’ndeki etkinlikte Moldova, Hırvatistan, İtalya ve Türkiye’den ulusal ve uluslararası sanatçıların performanslarıyla, geleneklere ve popüler müziğe saygı duruşunda bulunulacak bir müzik şöleni yaşanacak.

“MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

İzmit Belediyesi de bu uluslararası festivalde hem ülkemizi hem de kentimizi temsil etmenin gururunu yaşayacak. Ayrıca, THM Koro Şefi Yasin Koçman da değerli türkülerimizi program kapsamında seslendirecek. İzmit Belediyesi yetkilileri bu önemli programa davet edilmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yöresel türkülerimizin yanı sıra Türk Kültürünün en önemli ezgilerini dünya folklor birliğinin bu eşsiz programında tanıtmaktan memnuniyet duyuruyoruz” dediler.