Kocaeli'de o ilçede seferler iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke- Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.