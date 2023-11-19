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Kocaeli'de o ilçede seferler iptal edildi

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de o ilçede seferler iptal edildi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke- Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.
# olumsuz, karamürsel

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Muhabir  Anadolu Ajansı

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