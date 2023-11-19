Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke- Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.
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Kocaeli'de o ilçede seferler iptal edildi
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.