Meteoroloji ve AFAD'dan Kocaeli için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Konya ve Kırıkkale hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan 20 Kasım Pazartesi günü için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"15 ilimiz için Turuncu, 16 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 31 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak.

Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.

Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.

Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."