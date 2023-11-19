19 Kas 2023 - 23:06 - Asayiş

KYK yurdunda asansör paniği: Korku dolu anlar!

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından şimdi de Gaziantep'teki bir KYK yurdunun asansörü eksi 1'e hızla indi. Asansörde panik yaşayan 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.