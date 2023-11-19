KYK yurdunda asansör paniği: Korku dolu anlar!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda yaşandı.
ASANSÖRDE 7 ÖĞRENCİ VARDI
İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1’e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı
BİR ÖĞRENCİ FENALAŞTI
Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.