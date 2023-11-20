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KOÜ 38'i hemşire 55 personel alımı yapacak

Kocaeli Üniversitesi çeşitli mesleklerden 55 personel alımı yapacak. Bu personellerin 38'i hemşire olacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
KOÜ 38'i hemşire 55 personel alımı yapacak mask

Bugün yayımlanan resmi gazete kararına göre Kocaeli Üniversitesi çeşitli mesleklerden 55 personel alacak. Alacağı personeller ise; 38 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 3 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi ( erkek) 3 destek personeli 2 si erkek 1' i kadın, 2 teknisyen ve 2 tekniker personel alacak. Personellerin alım şartları da resmi gazetede yer alırken personeller sözleşmeli personel statüsünde olacak
# Kadın, erkek, Kocaeli Üniversitesi, sağlık

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Muhabir  Cihat Polat

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