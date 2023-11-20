Bugün yayımlanan resmi gazete kararına göre Kocaeli Üniversitesi çeşitli mesleklerden 55 personel alacak. Alacağı personeller ise; 38 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 3 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi ( erkek) 3 destek personeli 2 si erkek 1' i kadın, 2 teknisyen ve 2 tekniker personel alacak. Personellerin alım şartları da resmi gazetede yer alırken personeller sözleşmeli personel statüsünde olacak
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KOÜ 38'i hemşire 55 personel alımı yapacak
Kocaeli Üniversitesi çeşitli mesleklerden 55 personel alımı yapacak. Bu personellerin 38'i hemşire olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.