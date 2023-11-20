KOÜ 38'i hemşire 55 personel alımı yapacak

Bugün yayımlanan resmi gazete kararına göre Kocaeli Üniversitesi çeşitli mesleklerden 55 personel alacak. Alacağı personeller ise; 38 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 3 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi ( erkek) 3 destek personeli 2 si erkek 1' i kadın, 2 teknisyen ve 2 tekniker personel alacak. Personellerin alım şartları da resmi gazetede yer alırken personeller sözleşmeli personel statüsünde olacak