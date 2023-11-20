Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisiyle iletişimin kesilmesinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlar, bölgede izleme çalışmalarına başladı. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Kocaeli'den polis dalgıç ekibi bölgeye sevk edilirken, AFAD arama kurtarma ekipleri de göreve hazır şekilde bekletiliyor.Zonguldak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı sağlaması durumunda 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanı'na varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşanmıştır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD arama kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."
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Kocaeli'den dalgıç ekibi,12 kişiyle kaybolan gemiyi aramaya gitti
Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor. Zonguldak Valiliği Kocaeli’den polis dalgıç ekiplerinin arama kurtarma için bölgeye geldiğini ve hava durumunun müsait olması ile çalışmalara başlayacaklarını duyurdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.