Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Elektrostal kentinde bulunan hava savunma sistemlerince Moskova’ya doğru uçan İHA saldırısı engellendi. İlk belirlemelere göre, İHA’nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor.” ifadelerini kullandı.Sobyanin, dün gece Moskova’ya doğru uçan bir İHA’nın, Rusya’nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti.
- Asayiş
Rusya duyurdu! Başkentte saldırı engellendi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.