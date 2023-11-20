Gazze’de ölü sayısı 13 bine yükseldi

Gazze’deki hükümetin Basın Ofisi saldırıların 44’üncü gününde Gazze Şeridi’ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500’ü çocuk, 3 bin 500’ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ölenlerden, 201’inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22’sinin sivil savunma personeli, 60’ının gazeteci olduğu ifade edildi. Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75’ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

EVE SIĞINAN İSRAİLLİ ASKERLER ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Tugaylara bağlı direniş güçlerinin, Gazze kentinin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Binada bulunan askerlerin TBG roketleriyle hedef alındığı ve çok sayıda askerin öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Kassam Tugayları’ndan yapılan bir başka paylaşımda ise Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi’nde 7 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

100’DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ALIKONULDU

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze Şeridi’nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, 100’den fazla Filistinlinin İsrail’e getirildiği belirtildi. Söz konusu Filistinlilerin “Hamas mensubu” olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi’ni işgal eden İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktarmıştı.