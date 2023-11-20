Gemi battı! 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor 

Türk bandıralı "Kafkametler" isimli Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'dan aldığı yükü Aliağa'ya götürüyordu. Gemide 12 Türk mürettebat bulunuyordu. Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak'ta, Ereğli Limanı'na sığındı. Ancak burada barınamayınca, tekrar hareket etti. İç limandan dış limana çıkış sırasında gemiyle irtibat kesildi. Zonguldak'ta 12 Türk mürettebatın bulunduğu kargo gemisi Ereğli açıklarında kayboldu.
BAKAN AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Aynı bölgede 2 gemi de karaya oturdu. Karaya oturan gemilerden biri ikiye bölündü. Toplam 25 mürettebat kurtarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.