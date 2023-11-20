MUHTAR ADAYINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Muhtar adayları da sahaya inerek çalışmalarına başladılar. Derince İbn-i Sina Mahallesi Muhtar Adayı Sinem Reisoğlu, yine aynı mahallede rakip olarak aday olan Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı olan Osman Nuri Koçak’ı, düzenlediği bir etkinlikte ziyaret ederek çiçek takdim etti. Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği başkanı Osman Nuri Koçak tarafından düzenlenen ‘Aşıklar Gecesi’ne katılan muhtar adayı Sinem Reisoğlu, rakibi Osman Nuri Koçak’a çiçek takdim etti, başarılar diledi. Kalabalık bir toplulukla düzenlenen programa katılan Sinem Reisoğlu, ‘Seçimlerde rakip olabiliriz. Ancak, biz aynı mahallede yaşayan insanlarız. Seçim bittikten sonra rakip olmamız orada biter. Dostluk kazansın. Seçimler, demokratik bir ortamda, kırmadan, kırılmadan, kimseye zarar vermeden yapılsın. Muhtarlık seçimlerimde rakibim olan Osman Nuri Koçak Bey’e başarılar dilerim’ dedi. Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Koçak ise, rakibi Sinem Reisoğlu’nun kendisinin düzenlediği programa katılarak çiçek takdim etmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, ‘Mutlu oldum. Muhtarlık seçimlerinde başarılar diliyorum. Bir kazanan olacak, ama güzellik hiç kaybetmeyecek’ dedi.