20 Kas 2023 - 08:49 - Gündem

Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık ise 14 derece olarak ölçüldü.