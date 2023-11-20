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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık ise 14 derece olarak ölçüldü.

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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak? mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ 06.00 - 09.005590313
PAZARTESİ 09.00 - 12.001111631023
PAZARTESİ 12.00 - 15.001414561435
PAZARTESİ 15.00 - 18.00111174732
PAZARTESİ 18.00 - 21.00111179618
PAZARTESİ 21.00 - 24.00101085819
# Hava durumu, Rüzgar

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