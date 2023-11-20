20 Kas 2023 - 08:55 - Ekonomi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1830 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor.