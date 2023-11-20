- Ekonomi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1830 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor.

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! mask

GRAM ALTIN FİYATI

1.828,26

1.828,57

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.981,84

1.982,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.925,22

2.989,71

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

11.700,88

11.922,26

ATA ALTIN FİYATI

12.360,70

12.668,67

YARIM ALTIN FİYATI

5.832,16

5.979,42

Kaynak: HABERTÜRK.COM
# altın, Son durum, cumhuriyet

- Ekonomi

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