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Derince'de gençler için yeni saha

Derince'de Şehit Mustafa Semerci Parkı'na inşa edilen futbol ve basketbol sahası kullanıma açıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Derince'de gençler için yeni saha mask

İlçenin farklı bölgelerinde yeni spor alanlarının hayata geçtiği Derince'de ilk etapta 16 ayrı noktada yapımı tamamlanan sahalar kullanıma açılmıştı. İkinci etapta 9 tesisin daha inşa edildiği ilçede yapımı sona eren Yenikent Mahallesi, Şehit Mustafa Semerci Parkı'ndaki futbol ve basketbol sahası da düzenlenen törenle çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.

İlçeye inşa edilen 18. spor alanı olma özelliği taşıyan tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Morgül, Kenan Yalçın, Nurhan Baytak, Ayşe Şiranün, Hamza Macit, Ayhan Aksoy, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, teşkilat yöneticileri ve bölge sakinleri katıldı.

Çocuklara futbol topu dağıtan ve sahada oynadıkları ilk müsabakalarına eşlik eden Başkan Aygün, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Derince’mize hayırlı olsun" dedi.
# yeni, AKP, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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