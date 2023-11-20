Dadaşlar’ın Sakarya’dan çok özel konukları vardı

“YENİDEN BULUŞACAĞIZ”
Vakıf binasında gerçekleşen buluşma sırasında yapılan çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Konukları ile yakından ilgilenen buluşmanın ev sahibi Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Bizlerle bir araya gelen Sakarya Kaynarca Kaymakamımız Selim Çomaklı ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’ye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah kendileri ile yakın zamanda da yeniden bir araya geleceğiz” dedi
KONUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ
Vakıf yönetimi ile bir araya gelen Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, misafirperverliği için vakıf yönetimine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.