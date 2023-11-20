Dadaşlar’ın Sakarya’dan çok özel konukları vardı

“YENİDEN BULUŞACAĞIZ”

Vakıf binasında gerçekleşen buluşma sırasında yapılan çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Konukları ile yakından ilgilenen buluşmanın ev sahibi Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Bizlerle bir araya gelen Sakarya Kaynarca Kaymakamımız Selim Çomaklı ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’ye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah kendileri ile yakın zamanda da yeniden bir araya geleceğiz” dedi

KONUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Vakıf yönetimi ile bir araya gelen Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı ile Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, misafirperverliği için vakıf yönetimine teşekkür etti.