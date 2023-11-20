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İŞKUR eleman arayan firmaları duyurdu!

İŞKUR Kocaeli açık iş ilanları listesini yayınlandı. Farklı meslek gruplarında eleman arayan 739 firma listede yer aldı.

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