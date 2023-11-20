- Eğitim

KYÖD ne zaman açılacak?

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisinin Aralık ayında yenilenmiş hali ile açılışı yapılacak

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
KYÖD ne zaman açılacak? mask

KYÖD DERGİSİ TANITILACAK

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) geçtiğimiz ay tadilat çalışmaları başlatıldı. Yenilenen KYÖD Tesisi’nin yıl sonuna kadar açılması bekleniyor. KYÖD Başkanı Uğur Saral, tadilatın aralık ayında biteceğini ve açılışta KYÖD Dergisinin tanıtımının yapılacağını ifade etti.

ARALIKTA AÇILIŞ YAPILACAK

KYÖD Başkanı Uğur Saral, sosyal tesisin açılışı ile ilgili: “KYÖD Sosyal Tesisi’sinin aralık ayı içerisinde tadilat çalışmalarının biterek açılışa hazır hale gelmesini bekliyoruz. Aralık ayında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel çıkaracağımız Kocaeli ve Cumhuriyet temalı KYÖD Dergisi’sinin de tanıtımı ile birlikte açılış yapacağız” şeklinde konuştu.
# KYÖD, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, KYÖD Başkanı Uğur Saral, cumhuriyet

- Eğitim

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.870.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL