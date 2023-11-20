KYÖD ne zaman açılacak?

KYÖD DERGİSİ TANITILACAK
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) geçtiğimiz ay tadilat çalışmaları başlatıldı. Yenilenen KYÖD Tesisi’nin yıl sonuna kadar açılması bekleniyor. KYÖD Başkanı Uğur Saral, tadilatın aralık ayında biteceğini ve açılışta KYÖD Dergisinin tanıtımının yapılacağını ifade etti.
ARALIKTA AÇILIŞ YAPILACAK
KYÖD Başkanı Uğur Saral, sosyal tesisin açılışı ile ilgili: “KYÖD Sosyal Tesisi’sinin aralık ayı içerisinde tadilat çalışmalarının biterek açılışa hazır hale gelmesini bekliyoruz. Aralık ayında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel çıkaracağımız Kocaeli ve Cumhuriyet temalı KYÖD Dergisi’sinin de tanıtımı ile birlikte açılış yapacağız” şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.