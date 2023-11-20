KYÖD ne zaman açılacak?

KYÖD DERGİSİ TANITILACAK

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) geçtiğimiz ay tadilat çalışmaları başlatıldı. Yenilenen KYÖD Tesisi’nin yıl sonuna kadar açılması bekleniyor. KYÖD Başkanı Uğur Saral, tadilatın aralık ayında biteceğini ve açılışta KYÖD Dergisinin tanıtımının yapılacağını ifade etti.

ARALIKTA AÇILIŞ YAPILACAK

KYÖD Başkanı Uğur Saral, sosyal tesisin açılışı ile ilgili: “KYÖD Sosyal Tesisi’sinin aralık ayı içerisinde tadilat çalışmalarının biterek açılışa hazır hale gelmesini bekliyoruz. Aralık ayında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel çıkaracağımız Kocaeli ve Cumhuriyet temalı KYÖD Dergisi’sinin de tanıtımı ile birlikte açılış yapacağız” şeklinde konuştu.