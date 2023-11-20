İYİ Partili Tamyüksel, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sorunlarını işaret etti!

Faaliyete geçtiği ilk günden itibaren yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler ile adeta eski hastaneleri aratır olduğunu belirten, İYİ Parti’li Tamyüksel yaptığı açıklamada;

”Seçimlerden birkaç ay önce apar topar hizmete açılan Şehir Hastanemiz maalesef bugüne kadar sorunlarla anılmaktan yakasını kurtaramamıştır. Örneğin Adına Hastane diyorsunuz ama Başhekimi yok. Personelin çoğu yeni ve tecrübesiz. Düzensizlik işbilmezlik almış başını gidiyor. İdari problemler had safhada.Fakat bunlarla birlikte Hastanede öyle büyük sorunlar var ki; insan dehşete kapılıyor.

Malum; 63 ameliyathanesi olan Hastanemiz, sadece 18 Ameliyathanesi ile faaliyete geçebilmiş diğer ameliyathaneler açılamamış, zamanla faaliyete geçeceği düşünülmüştü. Fakat sonradan gördük ki bu ameliyathanelerin açılamamasının kamuoyundan saklanan farklı sebepleri varmış. Aradan geçen bunca ayda tüm Ameliyathanelerin faaliyete geçmesi beklenirken maalesef şuanda Şehir Hastanesinde Ameliyat dahi yapılamıyor, faal olan Ameliyathaneler de kapalı.

Peki neden? Çünkü Hastanemizin Elektrik Sistemi ve Ameliyat Yataklarında çok ciddi teknik sorunlar var.

Kıymetli hemşehrilerim; Elektrik sisteminde ve Ameliyat yataklarında yaşanan kalibrasyon sorunu Uluslararası bir Sağlık Skandalıdır aslında.

Düşünsenize, bakmaya dahi kıyamadığınız ailenizin bir ferdini bu Hastaneye şifa bulsun diye getiriyor ve emanet ediyorsunuz fakat iddialara göre hastanede ki teknik sorunlar nedeniyle hastanızı çok ciddi yanık vakalarıyla geri alıyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde Elektrik sorununun giderildiği ve yeni Ameliyat yataklarının getirilerek, Ameliyathanelerin aktif hale getirildiği söylensede, aynı olayların tekrar yaşandığı ve problemin büyüklüğü dolayısıyla ancak Hastanenin bir süre faaliyetine ara verilerek çözülebileceği iddia edildi.

Şimdi peki hal böyle iken; Yazık günah değilmi bu vatandaşa?Yazık değil mi içi boşaltılıp adeta işlevsiz hale getirilen Devlet Hastanelerimize.

Maalesef; Ameliyat bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor, bir çok insan Ameliyat günü bekliyor, Ameliyat günü verilenlerin ise Ameliyat günleri bir bir geçiyor, hasta yakınları ise Hastanede yaşananlar dolayısıyla tedirgin.

Ortada açıklama yapan sorumluluk alan tek bir yetkili yok, gerçi bir Başhekim atayamayanlardan bunca beklentide çok belkide.

Buradan bu Şehri yönetenlere ve yetkililere, kamuoyu adına seslenmek istiyorum..

Ne olmasını bekliyorsunuz? Kocaeli Şehir Hastanesinde bir şeylerin düzelmesi için illa ki sabık bir belediye başkanının Tweet mi atması gerekiyor?

Daha önce bir tweet ile bir günde Hastanenin dış cephesini değiştirmiştiniz, peki bu sorunlar duvar renklerinden daha mı önemsiz size göre?

Bir de kalkmışlar şimdi Mahalli idareler seçimleri öncesi Kartepe’ye Hastane yapacağız diyorlar..

Çayırova’ya her seçim dönemi yaptığınız gibi mi yapacaksınız Kartepe’ye de hastaneyi?

Siz önce elinizdeki Şehir Hastanesine bir başhekim bulun, yaşanan sorunları çözün ve şifa bekleyen vatandaşın derdine deva olun.

Yoksa 31 Mart sonrası elinizde çok fazla sabık belediye başkanı olacak” dedi.