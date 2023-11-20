- Spor

Menekşe 6’da 6 yaptı!

Emrah Erdoğan'ın haberine göre, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden zirvedeki Gebzespor, önceki gün deplasmanda oynadığı Lüleburgaz maçını 4-0 kazanarak ligde 6’da 6 yaptı

Menekşe 6’da 6 yaptı! mask

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, Gebzespor fırtınası esmeye devam ediyor. Temsilcimiz önceki gün deplasmanda Lüleburgazspor’u, Ömer Faruk Can (2), Mustafa Pınar ve Özgür Can Özcan’ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Gebze, Çorluspor 1947, Yuvacıkspor, Diliskelesispor, Keşanspor, Feriköy ve son olarak Lüleburgazspor’u mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı. Mor menekşeler, topladıkları 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Adım adım şampiyonluğa giden Gebzespor’u henüz durdurabilen çıkmadı.

1.

Gebzespor

6

6

0

0

11

1

10

18

2.

Feriköy

7

5

1

1

15

7

8

16

3.

Çorlu 1947

7

5

0

2

17

4

13

15

4.

Diliskelesi

6

4

0

2

12

4

8

12

5.

Taçspor

7

4

0

3

8

4

4

12

6.

Kullar 1975

6

3

2

1

11

3

8

11

7.

İFA

7

3

2

2

9

7

2

11

8.

Kapaklıspor

7

3

1

3

11

13

-2

10

9.

Gölcükspor

6

2

2

2

6

5

1

8

10.

Saray 1953

6

2

2

2

8

9

-1

8

11.

Keşan Spor

6

2

0

4

10

8

2

6

12.

Uzunköprü

6

2

0

4

6

8

-2

6

13.

Yuvacıkspor

7

1

1

5

4

12

-8

4

14.

Lüleburgaz

7

1

1

5

5

23

-18

4

15.

Babaeski

7

0

0

7

2

27

-25

0

1.Bir üst seviyeye yükselir.

14.15.Bir alt seviyeye düşer.

7.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

8.HAFTA PROGRAMI:

26 KASIM PAZAR

# Mor Menekşe, Gebzespor

- Spor

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