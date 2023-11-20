Menekşe 6’da 6 yaptı!

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, Gebzespor fırtınası esmeye devam ediyor. Temsilcimiz önceki gün deplasmanda Lüleburgazspor’u, Ömer Faruk Can (2), Mustafa Pınar ve Özgür Can Özcan’ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Gebze, Çorluspor 1947, Yuvacıkspor, Diliskelesispor, Keşanspor, Feriköy ve son olarak Lüleburgazspor’u mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı. Mor menekşeler, topladıkları 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Adım adım şampiyonluğa giden Gebzespor’u henüz durdurabilen çıkmadı.
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1.Bir üst seviyeye yükselir.
14.15.Bir alt seviyeye düşer.
7.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
8.HAFTA PROGRAMI:
26 KASIM PAZAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.