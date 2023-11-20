Menekşe 6’da 6 yaptı!

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, Gebzespor fırtınası esmeye devam ediyor. Temsilcimiz önceki gün deplasmanda Lüleburgazspor’u, Ömer Faruk Can (2), Mustafa Pınar ve Özgür Can Özcan’ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Gebze, Çorluspor 1947, Yuvacıkspor, Diliskelesispor, Keşanspor, Feriköy ve son olarak Lüleburgazspor’u mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı. Mor menekşeler, topladıkları 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Adım adım şampiyonluğa giden Gebzespor’u henüz durdurabilen çıkmadı.

1. Gebzespor 6 6 0 0 11 1 10 18 2. Feriköy 7 5 1 1 15 7 8 16 3. Çorlu 1947 7 5 0 2 17 4 13 15 4. Diliskelesi 6 4 0 2 12 4 8 12 5. Taçspor 7 4 0 3 8 4 4 12 6. Kullar 1975 6 3 2 1 11 3 8 11 7. İFA 7 3 2 2 9 7 2 11 8. Kapaklıspor 7 3 1 3 11 13 -2 10 9. Gölcükspor 6 2 2 2 6 5 1 8 10. Saray 1953 6 2 2 2 8 9 -1 8 11. Keşan Spor 6 2 0 4 10 8 2 6 12. Uzunköprü 6 2 0 4 6 8 -2 6 13. Yuvacıkspor 7 1 1 5 4 12 -8 4 14. Lüleburgaz 7 1 1 5 5 23 -18 4 15. Babaeski 7 0 0 7 2 27 -25 0

1.Bir üst seviyeye yükselir. 14.15.Bir alt seviyeye düşer.

7.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

8.HAFTA PROGRAMI:

26 KASIM PAZAR