Kentimizdeki takım ve ferdi spor branşlarında kadınların açık üstünlüğü görülüyor. Kadın futbol takımı adeta milli takımı baştan aşağıya donatıyor. Basketbol takımı Süper Lig’de zirveye koşuyor, Avrupa’da başarılara hazırlanıyor. Rugbi takımı yine Türkiye Şampiyonu oldu. Karate, tekvando ve judocu kızlarımız dünyanın zirvesinde bulunurken, Kocaelispor 1.Lig’de, denince 2.Lig’de Darıca 3.Lig’de, diğerleri ise BAL’da sürünüyor…
- Spor
KADINLARIN FENDİ ERKEKLERİ YENDİ
İzmit Belediyeli Perilerimiz Avrupalı Karakartal’ın da tüylerini yolarak zirveye koştu, Kocaelispor ve diğer branşların erkek takımları hâlâ alt liglerde sürünüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.