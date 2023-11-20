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Derince´de kar ve fırtınayla etkin mücadele

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına ve fırtınaya karşı Derince Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü

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Derince´de kar ve fırtınayla etkin mücadele mask

Meteorolojinin uyarılarının ardından hafta sonu etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı Derince Belediyesi ekipleri çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışından vatandaşların olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için Derince Belediyesi ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kar küreme çalışmaları yaparak İshakçılar-Derince bağlantı yolunun açık tutulmasını sağladı. Hafta sonu olumsuz hava koşullarının yoğun bir şekilde hissedildiği kentimizde kar yağışının yanı sıra fırtına da etkisini gösterdi. Pazar günü Derince genelinde etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar ve ağaç dallarını hızlı bir şekilde kaldıran Derince Belediyesi ekipleri anında yaptıkları müdahalelerle vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı.
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Muhabir  Haber Merkezi

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