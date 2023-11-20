Meteorolojinin uyarılarının ardından hafta sonu etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı Derince Belediyesi ekipleri çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışından vatandaşların olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için Derince Belediyesi ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kar küreme çalışmaları yaparak İshakçılar-Derince bağlantı yolunun açık tutulmasını sağladı. Hafta sonu olumsuz hava koşullarının yoğun bir şekilde hissedildiği kentimizde kar yağışının yanı sıra fırtına da etkisini gösterdi. Pazar günü Derince genelinde etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar ve ağaç dallarını hızlı bir şekilde kaldıran Derince Belediyesi ekipleri anında yaptıkları müdahalelerle vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı.
- Yaşam Güncelleme:
Derince´de kar ve fırtınayla etkin mücadele
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına ve fırtınaya karşı Derince Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.