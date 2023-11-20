Karabayır’a veda programı

Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda bu kez Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır için bir veda programı düzenlendi. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün iştirakleri ile düzenlenen veda programına kaymakamlık daire müdürleri de katıldı. Programda emekliliğe ayrılan Karabayır’a plaket takdim eden Kaymakam Demirelli, “İlçemize uzun yıllar hizmet eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ailesiyle birlikte sağlık ve huzur dolu yaşam diliyorum” dedi. Karabayır’a hediye takdim eden Başkan Aygün de açıklamasında “Kıymetli müdürümüze hizmetlerinden dolayı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve kıymetli vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyor, hayatının bundan sonraki döneminin ise sağlık, iyilik ve güzellikler ile geçmesini temenni ediyorum” dedi.