Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda bu kez Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır için bir veda programı düzenlendi. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün iştirakleri ile düzenlenen veda programına kaymakamlık daire müdürleri de katıldı. Programda emekliliğe ayrılan Karabayır’a plaket takdim eden Kaymakam Demirelli, “İlçemize uzun yıllar hizmet eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ailesiyle birlikte sağlık ve huzur dolu yaşam diliyorum” dedi. Karabayır’a hediye takdim eden Başkan Aygün de açıklamasında “Kıymetli müdürümüze hizmetlerinden dolayı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve kıymetli vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyor, hayatının bundan sonraki döneminin ise sağlık, iyilik ve güzellikler ile geçmesini temenni ediyorum” dedi.
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Karabayır’a veda programı
Emekliliğe ayrılan Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır için Yelken Kafe’de bir veda programı düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.