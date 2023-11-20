Eserleriyle beğeni topladılar

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit" fotoğraf ve video yarışmasında dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, jüri üyeleri ve ödül alacak isimler katıldı.

100. yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada katılımcılar eserleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Katılımcıların ilettiği 101 fotoğraf ve videonun jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak ve onun en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılını anlamlandırmak için düzenlediğimiz bu yarışmanın, gelecek nesillere de ilham vermek adına büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin ardından naaşının İzmit’ten uğurlanışının 85. yılı. Atatürk, sadece bir lider, bir kurtarıcı değil, aynı zamanda çağdaş bir Türkiye’nin mimarıydı. Onun ilke ve inkılapları, bugün bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Bu özel günde, Atamızın İzmit’ten son yolculuğuna uğurlanışını anarken, onun ‘En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve daha ileriye taşıma sorumluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

Dereceye giren eserlerin Nikomedia Sanat Galerisinde sergileneceğini ifade eden Torun, "Bu yarışmada emeği geçen her bir fotoğraf ve video sanatçısına kalbimin en derin köşesinden teşekkür ediyorum. Emin olun ki sizler bu yarışmaya katılarak sanatınızla şehrimizin hikayesini anlattınız ve gelecek nesillere aktardınız. Bir anlamda geleceğimize çok güzel kültürel bir miras bıraktınız. Bu sebepten de sizleri ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Gelecek 100 yıla aktarılacak fotoğraflar bu fotoğraflar olacak"

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Ali Fuat Altın ise "İzmit Belediyesi 'Cumhuriyetin 100’üncü yılında nasıl bir etkinlik yapabiliriz?' diyerek STK’larla fikir alışverişinde bulundu. Böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Hızlı bir şekilde hareket ettik ve yarışma şartnamemizi oluşturduk. Bu çalışmamız başkanımız tarafından kabul gördü. Kültür Müdürlüğüyle birlikte çalıştık. Duyurularımızı yaptık ve güzel bir sonuca ulaştık. Gelecek 100 yıla aktarılacak fotoğraflar bu fotoğraflar olacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf kategorisinde birinci Ahmet Turan Kural, ikinci Alper Kardaş olurken, üçüncülük ödülü de yine Ahmet Turan Kural'a verildi. Video kategorisinde ise birinci Ömer Faruk Güneş, ikinci Mustafa Gezer, üçüncü ise Muhammed Toğan Tuğrul Satır oldu. Mansiyon ödülü Hüseyin Can'a, Jüri Özel Ödülü Hasan İçel'e, Belediye Özel Ödülü de Ahmet Erdilek'e takdim edildi.