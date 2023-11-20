Başkan Aygün’den Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Vurgusu

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun dinamikleri ile bir araya gelerek çalışmalarını paylaşıyor. Başkan Aygün son olarak Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda İbni Sina Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Programla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aygün, “Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınların omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Züleyha Uslu ile beraber İbni Sina Mahallemizde ikamet eden kıymetli hanım kardeşlerimiz ile düzenlediğimiz programda hizmet ve eserlerimizi paylaştık. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.