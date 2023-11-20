- Sağlık

İki mahalle için ortak sağlık ocağı

Körfez'de Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara ortak hizmet verecek olan sağlık ocağı için yeni bina çalışmasına başladı.

İhlas Haber Ajansı
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İki mahalle için ortak sağlık ocağı mask

Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talepleri sonrasında iki mahalleye de yakın noktada sağlık ocağı yapımı için çalışmalara başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte bölgedeydi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlardan gelen talepler sonrasında sağlık ocağı hizmet binası için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Söğüt, "Bölge halkımızın bizden talep ettiği en önemli konulardan birisiydi. Çok şükür çözüme kavuşturduk. Çalışmalara da başladık. En iyi şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
# Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet Mahallesi, sağlık ocağı, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, cumhuriyet, sağlık

- Sağlık

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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