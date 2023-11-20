İki mahalle için ortak sağlık ocağı

Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talepleri sonrasında iki mahalleye de yakın noktada sağlık ocağı yapımı için çalışmalara başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte bölgedeydi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlardan gelen talepler sonrasında sağlık ocağı hizmet binası için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Söğüt, "Bölge halkımızın bizden talep ettiği en önemli konulardan birisiydi. Çok şükür çözüme kavuşturduk. Çalışmalara da başladık. En iyi şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.