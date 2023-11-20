Türkeli, Çayırova’ya çelme taktı: 4-2

ARSLANBEY DERBİSİNİ ORGANİZE SANAYİ KAZANDI

Süper Amatör Lig B Grubu'nda 12. hafta, önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda geride kaldı.Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor'u 2-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Körfez Yeniyalı Barbarosspor, Körfez Hereke Yıldızspor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi ve önemli bir üç puan elde etti. Arslanbey Organize Sanayispor ile Arslanbey Gençlerbirliği arasındaki mücadelede, 4-2'lik skorla galip gelen taraf Arslanbey Organize Sanayispor oldu.

DERİNCE 8 GOL BULDU

Başiskele Belediyespor ile Karamürselspor arasındaki müsabaka ise 2-2 berabere sonuçlandı. İki takım da birer puana razı oldu. Derincespor ise Gebze Tayfunspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Derince, deplasmanda Gebze Tayfunspor’u 8-0 mağlup etti. Alınan bu skor, Süper Amatör Lig B Grubu 12. hafta mücadeleleri arasındaki en farklı skor oldu.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

13.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi: