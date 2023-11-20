Türkeli, Çayırova’ya çelme taktı: 4-2

ARSLANBEY DERBİSİNİ ORGANİZE SANAYİ KAZANDI
Süper Amatör Lig B Grubu'nda 12. hafta, önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda geride kaldı.Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor'u 2-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Körfez Yeniyalı Barbarosspor, Körfez Hereke Yıldızspor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi ve önemli bir üç puan elde etti. Arslanbey Organize Sanayispor ile Arslanbey Gençlerbirliği arasındaki mücadelede, 4-2'lik skorla galip gelen taraf Arslanbey Organize Sanayispor oldu.
DERİNCE 8 GOL BULDU
Başiskele Belediyespor ile Karamürselspor arasındaki müsabaka ise 2-2 berabere sonuçlandı. İki takım da birer puana razı oldu. Derincespor ise Gebze Tayfunspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Derince, deplasmanda Gebze Tayfunspor’u 8-0 mağlup etti. Alınan bu skor, Süper Amatör Lig B Grubu 12. hafta mücadeleleri arasındaki en farklı skor oldu.
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
1.
11
9
1
1
28
8
20
28
2.
12
8
1
3
32
17
15
25
3.
11
8
1
2
22
8
14
25
4.
11
6
3
2
19
12
7
21
5.
11
6
0
5
27
21
6
18
6.
11
4
4
3
27
16
11
16
7.
11
5
0
6
17
18
-1
15
8.
11
4
2
5
23
21
2
14
9.
11
4
1
6
21
28
-7
13
10.
11
4
0
7
7
9
-2
12
11.
11
3
2
6
19
16
3
11
12.
11
3
1
7
15
27
-12
10
13.
11
0
0
11
4
60
-56
0
12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
13.HAFTA MAÇLARI
25 KASIM Cumartesi:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.