- Spor

Türkeli, Çayırova’ya çelme taktı: 4-2

Emrah Erdoğan'ın haberine göre, Süper Amatör Lig B Grubu’nda liderlik mücadelesi veren Çayırovaspor ile Darıca Türkelispor önceki gün bir araya geldi. Türkeli, lider Çayırova’yı 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorla, Çayırova ile Darıca Türkeli arasındaki puan farkı 3’e düştü
Türkeli, Çayırova’ya çelme taktı: 4-2 mask
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ARSLANBEY DERBİSİNİ ORGANİZE SANAYİ KAZANDI

Süper Amatör Lig B Grubu'nda 12. hafta, önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda geride kaldı.Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor'u 2-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Körfez Yeniyalı Barbarosspor, Körfez Hereke Yıldızspor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi ve önemli bir üç puan elde etti. Arslanbey Organize Sanayispor ile Arslanbey Gençlerbirliği arasındaki mücadelede, 4-2'lik skorla galip gelen taraf Arslanbey Organize Sanayispor oldu.

DERİNCE 8 GOL BULDU

Başiskele Belediyespor ile Karamürselspor arasındaki müsabaka ise 2-2 berabere sonuçlandı. İki takım da birer puana razı oldu. Derincespor ise Gebze Tayfunspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Derince, deplasmanda Gebze Tayfunspor’u 8-0 mağlup etti.  Alınan bu skor, Süper Amatör Lig B Grubu 12. hafta mücadeleleri arasındaki en farklı skor oldu.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

1.

Çayırovaspor

11

9

1

1

28

8

20

28

2.

Darıca Türkeli

12

8

1

3

32

17

15

25

3.

Karamürselspor

11

8

1

2

22

8

14

25

4.

Yeniyalı Barbaros

11

6

3

2

19

12

7

21

5.

Arslanbey GB

11

6

0

5

27

21

6

18

6.

Başiskele Bel.

11

4

4

3

27

16

11

16

7.

Bekirderespor

11

5

0

6

17

18

-1

15

8.

Arslanbey Org.

11

4

2

5

23

21

2

14

9.

Hisareynspor

11

4

1

6

21

28

-7

13

10.

K..Hereke Yıldız

11

4

0

7

7

9

-2

12

11.

Derincespor

11

3

2

6

19

16

3

11

12.

Osmanlı 41

11

3

1

7

15

27

-12

10

13.

Gebze Tayfun

11

0

0

11

4

60

-56

0

12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

13.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi:

# Başiskele, Darıca, karamürsel, oldu, Süper Amatör Lig

- Spor

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