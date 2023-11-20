- Spor

1-A’da zirvedeki 3 takım da kazanamadı

Amatör Lig 1. Küme A Grubu’nda, liderlik mücadelesi veren, Derince Yavuzspor, Bekirpaşa Başaranspor ve Karatepe Gençlerbirliği bu hafta 3 puanı alamadı. Ekipler, liderlik yolunda kritik 2 puanı kaçırdılar

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
1-A’da zirvedeki 3 takım da kazanamadı mask
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KRİTİK 2 PUAN GİTTİ

Tavşancılspor ile Balabanspor arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2’lik skorla mağlup olmasıyla sonuçlandı. Diğer bir mücadelede Kavaklıspor ve Derince Yavuzspor ekipleri 1-1 beraberlikle ayrıldılar. Yavuz, liderlik yolunda kritik 2 puanı kaybetti. Bekirpaşa Başaranspor ile Karatepe Gençlerbirliği arasındaki çekişmeli maç da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Liderlik yarışı içinde olan ekipler birbirlerine diş geçiremediler. En çok golün atıldığı müsabaka ise Gebze Anibalspor ile Darıca Birlikspor arasındaydı.  Anibalspor, sahadan 4-3 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

1.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1.

Derince Yavuz

11

7

3

1

26

12

14

24

2.

B.Başaran

11

7

3

1

25

13

12

24

3.

Karatepe GB

11

7

2

2

22

13

9

23

4.

Kavaklıspor

11

6

3

2

25

14

11

21

5.

Gebze Anibal

11

6

2

3

27

20

7

20

6.

Tavşancılspor

11

4

4

3

21

20

1

16

7.

Balabanspor

11

3

4

4

25

24

1

13

8.

Tütünçiftlik

11

2

1

8

14

20

-6

7

9.

Darıca Birlik

11

2

0

9

22

40

-18

6

10.

Bağçeşme (ih.)

11

0

0

11

1

32

-31

-3

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

9 ve 10.Bir alt seviyeye düşer.

Bağçeşmespor 3.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

12.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi:

# Darıca, oldu

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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