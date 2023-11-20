1-A’da zirvedeki 3 takım da kazanamadı

KRİTİK 2 PUAN GİTTİ
Tavşancılspor ile Balabanspor arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2’lik skorla mağlup olmasıyla sonuçlandı. Diğer bir mücadelede Kavaklıspor ve Derince Yavuzspor ekipleri 1-1 beraberlikle ayrıldılar. Yavuz, liderlik yolunda kritik 2 puanı kaybetti. Bekirpaşa Başaranspor ile Karatepe Gençlerbirliği arasındaki çekişmeli maç da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Liderlik yarışı içinde olan ekipler birbirlerine diş geçiremediler. En çok golün atıldığı müsabaka ise Gebze Anibalspor ile Darıca Birlikspor arasındaydı. Anibalspor, sahadan 4-3 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.
1.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
1.
11
7
3
1
26
12
14
24
2.
11
7
3
1
25
13
12
24
3.
11
7
2
2
22
13
9
23
4.
11
6
3
2
25
14
11
21
5.
11
6
2
3
27
20
7
20
6.
11
4
4
3
21
20
1
16
7.
11
3
4
4
25
24
1
13
8.
11
2
1
8
14
20
-6
7
9.
11
2
0
9
22
40
-18
6
10.
Bağçeşme (ih.)
11
0
0
11
1
32
-31
-3
1.Bir üst seviyeye yükselir.
2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
9 ve 10.Bir alt seviyeye düşer.
Bağçeşmespor 3.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.
11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
12.HAFTA MAÇLARI
25 KASIM Cumartesi:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.