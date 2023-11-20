1-A’da zirvedeki 3 takım da kazanamadı

KRİTİK 2 PUAN GİTTİ

Tavşancılspor ile Balabanspor arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2’lik skorla mağlup olmasıyla sonuçlandı. Diğer bir mücadelede Kavaklıspor ve Derince Yavuzspor ekipleri 1-1 beraberlikle ayrıldılar. Yavuz, liderlik yolunda kritik 2 puanı kaybetti. Bekirpaşa Başaranspor ile Karatepe Gençlerbirliği arasındaki çekişmeli maç da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Liderlik yarışı içinde olan ekipler birbirlerine diş geçiremediler. En çok golün atıldığı müsabaka ise Gebze Anibalspor ile Darıca Birlikspor arasındaydı. Anibalspor, sahadan 4-3 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

1.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1. Derince Yavuz 11 7 3 1 26 12 14 24 2. B.Başaran 11 7 3 1 25 13 12 24 3. Karatepe GB 11 7 2 2 22 13 9 23 4. Kavaklıspor 11 6 3 2 25 14 11 21 5. Gebze Anibal 11 6 2 3 27 20 7 20 6. Tavşancılspor 11 4 4 3 21 20 1 16 7. Balabanspor 11 3 4 4 25 24 1 13 8. Tütünçiftlik 11 2 1 8 14 20 -6 7 9. Darıca Birlik 11 2 0 9 22 40 -18 6 10. Bağçeşme (ih.) 11 0 0 11 1 32 -31 -3

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 9 ve 10.Bir alt seviyeye düşer.

Bağçeşmespor 3.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

12.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi: