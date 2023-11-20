- Spor

1C’de liderlik yarışı kızıştı

Amatör Lig 1. Küme C Grubu’nda lider olan Bahçecikspor, önceki gün Tavşanlıspor’a 2-0 mağlup oldu. 2. sırada yakın takipte olan Gölcük İdman Yurdu ise Darıcaspor ile 1-1 berabere kaldı. 1 C’de zirve yarışı iyice kızıştı

Büşra BOZBAĞ
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1C’de liderlik yarışı kızıştı mask
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KÖRFEZ ESEN VE ÇAMÇUKUR ŞOV YAPTI

Amatör Lig 1 C’ de, önceki gün birbirinden önemli maçlar oynandı. Liderlik yarışı içindeki Bahçecikspor ve Gölcük İdman Yurdu kazanamadı. Körfez Esenspor, etkileyici bir performans sergileyerek İzmit Gençlerbirliği'ni 7-2 mağlup etti. Tavşanlıspor, lider Bahçecikspor'u 2-0'lık skorla geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Çamçukurspor ise Seka Doğanspor karşısında muazzam bir performans sergileyerek maçı 8-0'lık skorla kazandı. Gölcük İdman Yurdu ile Darıcaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi, her iki takım da birer puana razı olurken, Gölcük İdman Yurdu, liderlik yolundaki fırsatı tepti. Mertspor ise Şirinspor'a 0-1 mağlup olarak haftayı kapadı.

1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

1.

Bahçecikspor

11

9

1

1

37

14

23

28

2.

Gölcük İ.Y.

11

7

3

1

35

12

23

24

3.

Tavşanlıspor

11

6

1

4

34

19

15

19

4.

Şirinspor

11

6

1

4

28

20

8

19

5.

Çamçukur

11

6

1

4

26

21

5

19

6.

Darıcaspor

11

5

3

3

17

13

4

18

7.

Seka Doğan

11

4

0

7

19

32

-13

12

8.

Körfez Esen

11

2

2

7

28

42

-14

8

9.

Mertspor

11

2

2

7

19

33

-14

8

10.

İzmit GB

11

0

0

11

13

56

-43

0

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

9.10. Bir alt seviyeye düşer.

1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

12.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi:

- Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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