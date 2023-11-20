1C’de liderlik yarışı kızıştı

KÖRFEZ ESEN VE ÇAMÇUKUR ŞOV YAPTI

Amatör Lig 1 C’ de, önceki gün birbirinden önemli maçlar oynandı. Liderlik yarışı içindeki Bahçecikspor ve Gölcük İdman Yurdu kazanamadı. Körfez Esenspor, etkileyici bir performans sergileyerek İzmit Gençlerbirliği'ni 7-2 mağlup etti. Tavşanlıspor, lider Bahçecikspor'u 2-0'lık skorla geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Çamçukurspor ise Seka Doğanspor karşısında muazzam bir performans sergileyerek maçı 8-0'lık skorla kazandı. Gölcük İdman Yurdu ile Darıcaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi, her iki takım da birer puana razı olurken, Gölcük İdman Yurdu, liderlik yolundaki fırsatı tepti. Mertspor ise Şirinspor'a 0-1 mağlup olarak haftayı kapadı.

1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

1. Bahçecikspor 11 9 1 1 37 14 23 28 2. Gölcük İ.Y. 11 7 3 1 35 12 23 24 3. Tavşanlıspor 11 6 1 4 34 19 15 19 4. Şirinspor 11 6 1 4 28 20 8 19 5. Çamçukur 11 6 1 4 26 21 5 19 6. Darıcaspor 11 5 3 3 17 13 4 18 7. Seka Doğan 11 4 0 7 19 32 -13 12 8. Körfez Esen 11 2 2 7 28 42 -14 8 9. Mertspor 11 2 2 7 19 33 -14 8 10. İzmit GB 11 0 0 11 13 56 -43 0

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 9.10. Bir alt seviyeye düşer.

1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

12.HAFTA MAÇLARI

25 KASIM Cumartesi: