1C’de liderlik yarışı kızıştı

KÖRFEZ ESEN VE ÇAMÇUKUR ŞOV YAPTI
Amatör Lig 1 C’ de, önceki gün birbirinden önemli maçlar oynandı. Liderlik yarışı içindeki Bahçecikspor ve Gölcük İdman Yurdu kazanamadı. Körfez Esenspor, etkileyici bir performans sergileyerek İzmit Gençlerbirliği'ni 7-2 mağlup etti. Tavşanlıspor, lider Bahçecikspor'u 2-0'lık skorla geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Çamçukurspor ise Seka Doğanspor karşısında muazzam bir performans sergileyerek maçı 8-0'lık skorla kazandı. Gölcük İdman Yurdu ile Darıcaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi, her iki takım da birer puana razı olurken, Gölcük İdman Yurdu, liderlik yolundaki fırsatı tepti. Mertspor ise Şirinspor'a 0-1 mağlup olarak haftayı kapadı.
1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
1.
11
9
1
1
37
14
23
28
2.
11
7
3
1
35
12
23
24
3.
11
6
1
4
34
19
15
19
4.
11
6
1
4
28
20
8
19
5.
11
6
1
4
26
21
5
19
6.
11
5
3
3
17
13
4
18
7.
11
4
0
7
19
32
-13
12
8.
11
2
2
7
28
42
-14
8
9.
11
2
2
7
19
33
-14
8
10.
11
0
0
11
13
56
-43
0
1.Bir üst seviyeye yükselir.
2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
9.10. Bir alt seviyeye düşer.
1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.
11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
12.HAFTA MAÇLARI
25 KASIM Cumartesi:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.