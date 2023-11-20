İŞTE YARGITAY ONAYLI HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER: TERBİYESİZ, KARAKTERSİZ, LAVUK…

İşte o yazı:

“… Son yıllarda sıkça sorulan sorulardan biri; Hakaret Sayılmayan Kelimeler hangileridir ? Veya diğer bir söylemle, sosyal medyada veya herhangi bir ortamda hangi kelimeler kurulduğunda hakaret suçuna girmez ? Hakaret suçu özelinde “Hangi kelimeler hakarete girer?”, “Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir”, “Yargıtay’ın bu konudaki yaklaşımı ne şekildedir?” gibi soru ve tereddütler sıkça karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu konudaki soru ve tereddütleri bu yazımızda ele almaya çalışacağız. İfade hürriyeti anayasal bir haktır. Ancak bu hakkın başkalarının şeref ve haysiyetini rencide edici bir şekilde kullanılması hukuk düzeninde himâye görmez. Kuşkusuz bunun da bir kısım istisnaları vardır. Dolayısıyla ana hatları ile hakaret suçunun temel unsurlarının ve hangi sözlerin ne durumda hakaret kabul edilmeyeceğini açıklığa kavuşturmak gereklidir. Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125 vd. maddelerinde suç olarak düzenlenmiştir. Bu suç somut bir fiil isnadı suretiyle işlenebileceği gibi sövme suretiyle de işlenebilir. Mesela bir kişiye “hırsız” demek sövme biçiminde hakaret suçunu oluşturabilirken, “Ahmet’in evinden filanca şeyi çaldın” demek somut olgu isnadı biçiminde işlenen hakaret suçuna örnek teşkil eder. Somut fiil isnadı, ispatı mümkün eylemleri ifade eder ve ispat edildiğinde eylemi suç olmaktan çıkarır. Sövmek ise Yargıtay’a göre küçültücü bir değer yargısıdır (Yargıtay 4. CD, 11.05.2014 tarih 7894-6123 sayılı kararı).

Hakaret Sayılmayan Kelimeler:

Bir ifade iki sebeple hakaret suçunu oluşturmayabilir. Ya suçun unsurları oluşmaz, ya da esasında hakaret teşkil eden bir ifade hukuka uygunluk nedenlerinden yararlandığı için suç teşkil etmez.

• Allah belanı versin.

• İstediğim saatte gelirim, iğne yapmak zorundasın, kafamı bozmayın (Hemşireye)

• Lan ben kaçmıyorum, bizi neden kovalıyorsunuz (polise)

• Sen kim oluyorsun, sus dedim sana (öğretmene)

• Bilgisiz, tecrübesiz

• Sizin toplantılarınıza karılar gelir, siz karı gibi adamsınız

• Benim kız kardeşimi dövüyorlar, siz burada ne yapıyorsunuz, kimseye ceza vermiyorsunuz (savcıya)

• Terbiyesiz

• Karaktersiz

• Cahil

• Yalancı

• Lavuk

Hakaret Sayılan Kelimeler

• Gerizekalı

• Salak

• Mal

• Beyinsiz

• Pislik

Hakaret Sayılan Kelimeler listesi çok daha fazladır, listedekiler örnektir…