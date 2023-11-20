CHP'DEN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'E ALTYAPI TEPKİSİ!

Yapılan incelemeler sonucunda, "İzmit ilçesi, Çayırköy mahallesi Hacıoğlu köyünde, 4 çiftçinin üretim yaptığı yaklaşık 20 dönüm alana sahip patlıcan, ıspanak, kıvırcık ve yonca ekili olan tarlaların su altında kaldığı ve ürünlerin zarar gördüğü tespit edildi. Bıçkıdere göletini besleyen yüksek debili suların, yetersiz köprü ve tıkanmış beton borular nedeniyle taşkına sebep olduğu belirlendi. Bu incelemelerin yapıldığı sırada benzer sel baskınlarıyla Kandıra’daki çiftçilerimizinde zarara uğradığı tespit edilmiş olup Kandıra, Kartepe ve Körfez ilçeleri de dahil olmak üzere vatandaşlarımız sel baskınından ağır zarar almışlardır. Bu zararların temelinde ise uyarılara rağmen öngörüsüz davranan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. Bu ihmalkarlık ve maddi zararlar karşısında CHP Kocaeli İl Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediyesi'ni derhal sorumluluk almaya ve zararın giderilmesine çağırıyoruz.

Benzer felaketlerin önüne geçilebilmesi için yönetim kadrolarının derhal gerekli tedbirleri alması ve şehrimizin korunması zorunludur. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli örgütleri olarak, İzmit, Kandıra, Kartepe ve Körfez ilçelerimizdeki çiftçilerimize, vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiçbir mağdur vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız ve bu tür ihmallerin hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandılar.